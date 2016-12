Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu ao advogado de longa data de sua empresa para atuar como negociador especial para acordos comerciais e outras negociações, disse a equipe de Trump em comunicado nesta terça-feira.

Jason Greenblatt, diretor jurídico da The Trump Organization, que atuou como conselheiro de Trump no Oriente Médio, trabalhará como representante especial de Trump para negociações internacionais, de acordo com o comunicado.