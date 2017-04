Acidente entre ônibus e caminhão no México deixa 14 mortos

Morelia – Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após uma colisão entre um ônibus e um caminhão carregado de combustível em uma estrada do México.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 local (8h30, em Brasília) perto do povoado de Feliciano, no estado de Guerrero, disseram à Agência Efe fontes da Associação de Bombeiros do Estado de Michoacán (ABEM).

De acordo com as primeiras investigações, ambos veículos se chocaram de frente e posteriormente se incendiaram, provocando a morte de pelo menos 14 pessoas, entre elas os dois motoristas.

A ABEM indicou que o número de vítimas pode aumentar.

Os paramédicos, bombeiros e resgatistas transferiram mais de 20 feridos a diversos hospitais da região.

De acordo com as fontes, o ônibus de turismo transportava cerca de 35 pessoas, aparentemente originárias de Morelia, a capital de Michoacán, enquanto o caminhão estava carregado com 40 mil litros de gasolina.