Acidente em mina de carvão na Índia mata 18

Autoridades indianas informaram, nesta segunda-feira, que o acidente na mina de carvão de Lalmatia, a 390km de Jharkhand, não deixou sobreviventes.

Até o momento, 18 trabalhadores foram retirados sem vida dos escombros pelas equipes de resgate, que devem concluir as buscas na terça.

Ao menos 23 pessoas foram soterradas por uma montanha de terra, escavada na quinta-feira da mina de Lalmatia.

“Não há sobreviventes. Estamos tentando encontrar os corpos de outros seis trabalhadores”, disse à AFP o porta-voz da polícia de Jharkhand, R K Mallick, acrescentando que até agora 18 corpos foram encontrados no local.

“Esperamos que a operação de buscas termine na terça-feira”, acrescentou.

Centenas de socorristas vasculhavam toneladas de lama e rochas, usando escavadeiras e cães farejadores para procurar os corpos dos homens presos na mina da estatal Eastern Coadlfields.

As famílias das vítimas acusaram a mineradora de negligência com as leis de segurança. A companhia teria ignorado dois avisos anteriores ao colapso. O governo indiano investiga o acidente, cujas causas ainda são desconhecidas.

Jharkhand é uma das mais ricas áreas de minério da Índia, e responde por cerca de 29% dos depósitos de carvão do país. No entanto, também é uma das regiões mais pobres da Índia e o epicentro de uma insurgência de orientação maoísta.