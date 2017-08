Acidente de trem deixa ao menos 74 feridos no norte da Índia

Nova Délhi – Pelo menos 74 pessoas ficaram feridas em um acidente de trem em Uttar Pradesh, no norte da Índia, o mesmo estado onde há menos de uma semana ocorreu um descarrilamento que resultou em 21 mortes.

O acidente ocorreu por volta das 2h40 locais (18h10 de Brasília da terça-feira), quando um trem de passageiros colidiu parcialmente contra um vagão de carga no distrito de Auraiya, informou em um comunicado a autoridade nacional de Defesa Civil (NDMA, sigla em inglês).

Após a colisão, um dos vagões do trem tombou e outros três descarrilaram, deixando 74 pessoas feridas, das quais quatro estão em estado crítico e foram levadas para hospitais próximos, informou a polícia regional em outro comunicado.

“A operação de resgate terminou”, afirmou a polícia de Uttar Pradesh.

O ministro de Ferrovias da Índia, Suresh Prabhu, confirmou através do Twitter as causas do acidente e detalhou que solicitou aos funcionários de seu ministério que compareçam ao local do mesmo para acompanhar de perto o ocorrido.

O acidente é o segundo em quatro dias no estado de Uttar Pradesh, depois que dez vagões de um trem de passageiros descarrilaram no sábado, o que deixou um balanço de 21 mortos e 123 feridos.

A rede ferroviária indiana tem 65 mil quilômetros de vias e é a quarta maior do mundo, atrás de Estados Unidos, Rússia e China. A rede conta com 1,3 milhão de funcionários e 12.500 composições que transportam diariamente cerca de 23 milhões de passageiros.

Segundo um estudo divulgado pelo Ministério de Ferrovias, o investimento em segurança é urgente para o sistema ferroviário indiano, onde ocorreram 1.522 acidentes com 2.331 mortes nos últimos dez anos.