Acidente de avião na Colômbia deixa 5 mortos. Veja vídeo

Bogotá – Cinco pessoas morreram nesta terça-feira e uma ficou ferida após a queda de um avião de carga logo em seguida a decolagem do Aeroporto Germán Olano, em Puerto Carreño, capital do departamento de Vichada, na Colômbia e fronteira com a Venezuela, segundo informações da Aeronáutica Civil Colombiana (Aerocivil).

A aeronave de carga, do tipo 727, de matrícula HK4544, pertencia a empresa Aerosucre e se acidentou “três minutos após ter decolado ” de Puerto Carreño, disse a Aerocivil através de um comunicado .

Entre os falecidos estão o capitão do avião, copiloto, engenheiro de voo, despachante e um operador de empilhadeira.

A informação acrescenta que o único sobrevivente foi identificado como Diego Armando Vargas Bravo, técnico de voo, que foi levado para o hospital San Juan de Deus, em Puerto Carreño, e nas próximas horas será transferido para Bogotá em um avião da Força Aérea Colombiana (FAC).

Inicialmente, o diretor de Socorro Nacional da Cruz Vermelha da Colômbia, César Urueña, informou que os mortos no acidente eram quatro e que uma quinta pessoa estava ferida.