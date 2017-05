Istambul – Pelo menos 13 militares turcos morreram nesta quarta-feira após o helicóptero em que estavam atingir uma linha de alta tensão na província de Sirnak, perto da fronteira com o Iraque, informaram as Forças Armadas da Turquia em comunicado.

“Um helicóptero do tipo Cougar em que viajavam 13 militares se caiu pouco após decolar do comando de Senoba, em Sirnak, segundo as primeiras informações, por ter se chocado com uma linha de alta tensão”, diz a nota.