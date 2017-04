Bruxelas – O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse nesta sexta-feira que o ataque contra uma base aérea síria ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostra a postura determinada do Ocidente contra ataques químicos.

“A intervenção militar dos Estados Unidos mostra uma determinação necessária contra os violentos ataques químicos. A União Europeia vai trabalhar com os Estados Unidos para acabar com a brutalidade na Síria”, disse Tusk no Twitter.