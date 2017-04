Abe e Trump combinam cooperação para lidar com Coreia do Norte

Tóquio – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump combinaram nesta segunda-feira de manter uma estreita cooperação para lidar com a Coreia do Norte e pedir-lhe para frear seu programa de armas.

Ambos conversaram por telefone por cerca de 30 minutos, nos quais se mostraram “completamente de acordo” em estreitar sua cooperação para “buscar encarecidamente um autocontrole da Coreia do Norte, que continua seus perigosos atos de provocação”, segundo Abe em declarações à imprensa após a conversa.

“Continuaremos lidando (com o problema) através de uma estreita colaboração com os Estados Unidos e mantendo a vigilância e a situação de alerta”, declarou o premiê japonês.

Abe agradeceu a disposição do governo Trump de ter “todas as opções sobre a mesa” para lidar com Pyongyang.

Trump também conversou por telefone com o presidente chinês Xi Jinping, que lhe pediu “contenção” no trato com a Coreia do Norte.