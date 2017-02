Abe diz que Japão mostrará “aliança inabalável” com EUA

Tóquio – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta sexta-feira estar convencido de que poderá demonstrar uma “aliança inabalável” entre seu país e os Estados Unidos junto ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ao secretário de Defesa norte-americano, Jim Mattis.

Abe, que irá se encontrar com Trump em 10 de fevereiro em Washington, fez a declaração no início de encontro com Mattis em Tóquio.

O secretário de Defesa, que chegou ao Japão após visitar a Coreia do Sul, está em sua primeira viagem como secretário da Defesa.

Autoridades norte-americanas disseram que a escolha do destino foi feita para reafirmar os laços dos EUA com os dois aliados asiáticos, após Trump aparentemente questionar o custo dessas alianças durante sua campanha eleitoral.