Abbas se diz disposto a conversar com Israel com ajuda de Trump

Ramala – O presidente palestino, Mahmoud Abbas, declarou nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa na cidade de Ramala estar disposto a retomar as conversas de paz com Israel com o auxílio do presidente americano, Donald Trump.

“Disse que estamos preparados para cooperar com ele (Trump) e nos reunirmos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sob seu auspício”, disse Abbas em uma coletiva ao lado do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, que está em visita oficial.

O governante manteve recentemente em Washington uma reunião com Trump, quando ele se ofereceu como mediador para retomar o diálogo entre palestinos e israelenses.

Abbas disse que “está querendo se reunir” com Trump, durante a próxima vista ele fará à região e na qual possivelmente os dois se encontrarão na cidade de Belém, no dia 23.

“Renovamos nosso compromisso com a paz baseada na Justiça e nas resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) para coexistir com Israel”, disse na coletiva de imprensa.

Steinmeier, por sua vez, mostrou seu apoio ao Estado palestino e suas instituições, incluindo as forças de segurança, e defendeu melhorar a vida dos palestinos da Área C da Cisjordânia, sob controle administrativo e militar de Israel. O presidente defendeu os dois estados como “única solução” em negociações entre Israel e Palestina e destacou os contatos iniciais que Trump manteve com ambos os líderes.

Esta semana, Benjamin Netanyahu também mostrou seu “desejo” de reativar o processo durante a visita que fará ao presidente americano no final do mês.

Trump visitará Israel e Palestina, em sua primeira viagem como presidente pelo exterior, que inclui o Vaticano e a Arábia Saudita.