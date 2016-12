Abbas: Resolução contra assentamentos é “bofetada” em Israel

Jerusalém – O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, classificou nesta sexta-feira como uma “forte bofetada” a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU condenando a política de colonização do território ocupado promovido pelo governo de Israel.

“A resolução do Conselho de Segurança é uma bofetada na política israelense. É uma condenação internacional absoluta, unânime, aos assentamentos e um voto de apoio para a solução de dois Estados”, disse o líder palestino em nota divulgada pela agência “Ma’an”.

Pouco antes, o secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Sabe Erekat, tinha indicado que a resolução é uma “mensagem clara” contra a ocupação e os assentamentos.

“Esta é uma mensagem clara da comunidade internacional que, independentemente do que o governo de Israel faça, as colônias no território ocupado são ilegais”, afirmou Erekat.