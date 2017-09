815 milhões de pessoas passam fome no mundo

O relatório The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 (o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no mundo, em tradução livre) mostra que 815 milhões de pessoas passam fome – o equivalente a 11% da população mundial. Elaborada numa parceria entre FAO e ONU, a pesquisa mostra que o aumento registrado nos últimos quatro anos se deve principalmente ao aumento de conflitos violentos no mundo. Das pessoas em subnutrição, 489 milhões de pessoas vivem em zonas de conflito. A meta da ONU é erradicar a fome até 2050.