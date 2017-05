7 crianças morrem por intoxicação alimentar na Índia

Nova Délhi – Pelo menos sete crianças morreram e mais de 200 pessoas permanecem hospitalizadas devido, supostamente, a uma intoxicação por carne de porco estragada durante um evento religioso no estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, informou nesta terça-feira à Agência Efe uma fonte oficial.

As vítimas consumiram os alimentos suspeitos no último domingo, em um templo religioso na aldeia de Nongkya, no distrito de Ri-Bhoi, e, desde então, várias delas morreram por causa dos sintomas, disse o superintendente da polícia local, Ramesh Singh.

Todos os mortos são menores de idade e muitas crianças se encontram entre as mais de 200 pessoas internadas em hospitais da região, detalhou a fonte.

O comandante policial afirmou que mesmo com as suspeitas que recaem sobre a carne de porco, uma investigação foi aberta para esclarecer as causas das mortes.

Na Índia são relativamente frequentes os casos de intoxicação em templos religiosos após o consumo de “prasad” e outras oferendas de alimentos feitas aos deuses que, depois, são também comidas pelos fiéis.

As intoxicações em massa periódicas também são causadas pelo consumo de bebidas alcóolicas elaboradas de forma irregular, principalmente em áreas rurais e marginalizadas, assim como ocorre com a alimentação servida em escolas públicas.