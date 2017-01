5 feridos em ataque no Quebec estão em estado grave

Toronto (Canadá) – Cinco dos oito feridos no ataque terrorista perpetrado na noite do último domingo contra uma mesquita no Quebec, que deixou seis mortos, estão em estado crítico, informaram nesta segunda-feira fontes hospitalares.

A polícia do Quebec informou que os dois suspeitos de cometer o ataque foram detidos na noite de ontem, sem dar detalhes sobre sua identidade ou os possíveis motivos do ataque.

As autoridades canadenses condenaram o “bárbaro” atentado contra a mesquita, que no passado recebeu ameaças e foi alvo de ataques de vandalismo.

Pouco antes de se confirmar a morte de seis pessoas, tanto o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, como o primeiro-ministro do Quebec, Philippe Couillard, disseram que era um ato “terrorista” contra a minoria muçulmana da cidade. EFE