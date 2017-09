3,5 milhões de americanos ficam sem energia após Irma

Miami – O potente furacão Irma deixou sem eletricidade quase 3,5 milhões de clientes na Flórida, 34,74% do total, após chegar no domingo pela manhã no extremo sul desse estado dos Estados Unidos.

O escritório de Gestão de Emergências da Flórida informou no final do domingo que os afetados chegam a 3.484.319 de clientes das companhias elétricas fornecedoras no estado.

O condado que sofreu mais cortes de energia é Monroe e uma parte da costa do sudoeste, com 83% dos clientes sem abastecimento.

Outro dos condados mais afetados é Miami-Dade, o mais povoado da Flórida, com 81% do total sem eletricidade.

Robert Gould, vice-presidente de uma das empresas fornecedoras, a Flórida Power & Lights, declarou à rede “ABC News” que provavelmente “levará semanas” para consertar a rede elétrica nas regiões afetadas.

“Acredito que o que veremos na costa oeste é uma reconstrução total da nossa rede elétrica”, destacou Gould, ao acrescentar que a tarefa pendente é “gigantesca”.

“Esta vai ser uma restauração muito longa, poderia dizer-se que a restauração mais longa e complexa na história dos EUA”, explicou o executivo.

O Irma foi perdendo força à medida que se deslocava para o norte, descarregando seu maior poder de destruição na costa oeste da Flórida, onde causou graves inundações, e no momento é classificado como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson.