Merkel e Hollande pedem unidade na Europa diante de desafios

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, François Hollande, ressaltaram a necessidade de unidade na Europa diante das ameaças internas e externas crescentes, incluindo a ascensão do populismo no continente e o risco de os Estados Unidos abandonarem o livre comércio.

“A Europa enfrenta grandes desafios internos e externos que… só podemos dominar trabalhando juntos”, disse Merkel durante pronunciamento à imprensa com Hollande nesta sexta-feira.

“Precisamos de um compromisso claro e comum com a União Europeia, com o que conquistamos e com os valores de nossas democracias liberais e democráticas”, acrescentou.

Hollande disse que o crescimento dos populistas na Europa é uma grande ameaça à UE.

“Para ser bem honesto, o que ameaça a Europa não vem só de fora. Também vem de dentro. Isso significa a ascensão de extremistas que usam fatores externos para causar distúrbio internamente”, afirmou.