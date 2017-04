Washington – Um esboço de decreto que retiraria os Estados Unidos do Acordo de Livre Comércio da América do Norte está sendo considerado, disse um alto funcionário do governo norte-americano nesta quarta-feira, confirmando uma reportagem do Politico.

Não está claro se o decreto será emitido pelo presidente Donald Trump, que acusou o Nafta –um pacto comercial entre Estados Unidos, México e Canadá– de minar os empregos nos EUA.