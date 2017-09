21 estados dos EUA foram alvo de hackers russos durante eleições

Washington – O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) divulgou a 21 Estados americanos informações adicionais sobre a interferência russa em seus sistemas eleitorais no ano passado, terminando meses de incerteza sobre quais Estados haviam sido alvo de um esforço hacker apoiado pelo Kremlin.

“Como parte de nossos contínuos esforços de compartilhamento de informações, hoje o DHS notificou o secretário de Estado ou outro oficial eleitoral em cada Estado de qualquer alvo potencial de que estivéssemos cientes antes da eleição de 2016”, disse o porta-voz do departamento, Scott McConnell. O DHS disse que deixaria aos Estados que divulgassem a público se eram alvo da campanha hacker russa. Os funcionários disseram, anteriormente, que não havia nenhuma evidência de números manipulados pela interferência da Rússia.

Em junho, um importante funcionário do departamento afirmou ao Congresso que seus sistemas relacionados às eleições em 21 Estados foram direcionados como parte de uma campanha dirigida pelo governo russo visando interromper as eleições de 2016 nos EUA.

Arizona e Illinois reconheceram, no ano passado, que seus sistemas foram invadidos, mas muitos outros Estados permaneceram silenciosos sobre se haviam sido vítimas ou não.

Funcionários eleitorais de Wisconsin afirmaram que o registro de eleitores do Estado foi alvo, mas a tentativa não teve êxito. Minnesota afirmou que seus sistemas de registro foram digitalizados, mas não houve tentativa de interferência. Kentucky e Maine disseram que não foram alvo.

A Comissão Eleitoral do Estado da Carolina do Sul também descobriu que, apenas no dia da eleição, havia quase 150 mil tentativas de invadir seu sistema de registro de eleitores, de acordo com um relatório obtido pelo Wall Street Journal.

Fonte: Dow Jones Newswires.