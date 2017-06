20 pessoas morrem em explosão de fábrica de fogos na Índia

Nova Délhi – Pelo menos 20 pessoas morreram nesta quarta-feira e seis permanecem feridos depois que uma explosão ocorreu em uma fábrica de fogos de artifício no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, informou a polícia.

“Há 20 trabalhadores mortos e pelo menos seis ficaram feridos pela explosão”, disse à Agência Efe um oficial da polícia do distrito de Balaghat, onde aconteceu o acidente.

A fonte, que pediu anonimato, disse que a detonação aconteceu por volta das 15h locais (6h30 de Brasília) enquanto os funcionários se encontravam em seus postos de trabalho.

O policial acrescentou que as causas do acidente ainda são desconhecidas e que as autoridades acreditam que o número de vítimas pode aumentar.

Os desmoronamentos, incêndios e outros acidentes industriais são frequentes na Índia, principalmente devido ao estado precário das infraestruturas e pela falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e por práticas ilegais no setor da construção.

O último acidente grave no país asiático aconteceu em maio deste ano, quando mais de 300 meninas foram hospitalizadas após um vazamento de gás em um depósito de containers próximo da escola onde estudavam em Nova Délhi.