Trump declara patrimônio de US$ 1,4 bilhão

Washington, 16 jun (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou um patrimônio de US$ 1,4 bilhão, além de US$ 596,3 milhões em investimentos, segundo um relatório de 98 páginas revelado nesta sexta-feira pelo Escritório de Ética do governo americano.

O documento, referente ao ano de 2016, não é uma declaração de imposto de renda, algo que o governante se negou a revelar, apesar ser uma tradição de várias décadas entre aqueles que concorrem à presidência.

Trump tem dívidas com várias instituições financeiras que totalizam US$ 310 milhões, sendo US$ 130 milhões com o Deutsche Bank.

O documento, que não mostra cifras detalhas na maior parte dos casos, não indica o valor total acumulado dos ativos de Trump, que o presidente chegou a estimar em US$ 10 bilhões, mas que a revista “Fortune” estima em não mais do que US$ 4 bilhões.

Antes de tomar posse, em 20 de janeiro, Trump renunciou a todos os cargos executivos ou de outra índole nas organizações que levam seu nome, cedendo a responsabilidade aos filhos Eric e Donald Jr.

Por outro lado, Trump não se desvinculou de seus ativos, algo que é considerado uma fonte de possíveis conflitos de interesses para o presidente.