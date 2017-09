Furacão Irma destruiu 25% dos edifícios de Flórida Keys

Miami – A Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que o arquipélago Flórida Keys, por onde o furacão Irma passou com categoria 4 no domingo, teve 25% dos edifícios totalmente destruídos e 65% severamente danificados.

Brock Long, administrador da Fema, afirmou à emissora “CNN” que a agência analisa a situação nestas pequenas ilhas, mas que “basicamente, cada casa na região foi afetada de uma forma ou outra”.

O olho do furacão Irma tocou terra no arquipélago com ventos de 215 km/h no domingo, segundo dados do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA. Pelo menos dez mortes no país são atribuídas a Irma e diversas cidades ficaram parcialmente inundadas como Miami Beach e Jacksonville.

Após chegar a Flórida Keys, Irma se deslocou para o norte e impactou o litoral sudoeste da península da Flórida na tarde do domingo e prosseguiu pelo interior para o norte do estado, o que o debilitou.

Após passar para o estado da Geórgia, já como tempestade tropical, Irma continuou a enfraquecer e agora é um ciclone pós-tropical e já se situa sobre o Alabama.

Fema enviou cerca de 2,4 milhões de rações de comida e 1,4 milhão de litros de água à Flórida para atender as emergências causadas por Irma, enquanto 628 mil rações e 900 mil litros de água foram encaminhados à Geórgia.