10 fotos raras (e coloridas) da Segunda Guerra Mundial

São Paulo – Um dos conflitos mais mortais da história, a Segunda Guerra Mundial (1939 até 1945) foi extensivamente registrada em relatos, documentos, imagens e vídeos. A maioria das pessoas, no entanto, está acostumada a observar esse episódio histórico em preto e branco, já que filmes coloridos, embora existentes na época, eram raros e caros.

Entre 1942 e 1945, explica o Imperial War Museum (IWM), instituição que cuida dos acervos históricos das guerras nas quais o Reino Unido se envolveu, mais de 3 mil imagens coloridas foram capturadas pelo Ministério da Informação. Os registros passaram a fazer parte do museu em 1949, mas só agora foram apresentados ao público no livro “The Second World War in Colour”.

A obra divide-se em sete capítulos e é composta de imagens raras, algumas inéditas e todas coloridas, das forças armadas do país durante a Segunda Guerra Mundial e promete trazer um novo e ainda mais impactante olhar sobre o conflito pelo uso das cores.

As imagens compiladas na publicação são impressionantes. Revelam, por exemplo, a intensidade das chamas dos lança-chamas em ação, a tensão no olhar dos soldados prestes a encararem a frente de batalha e o brilho do céu durante campanhas de bombardeios aéreos.

O livro foi lançado há poucas semanas no Reino Unido e, segundo a instituição, ainda não há previsão da sua tradução ou venda para outros países. No site do museu, a obra é vendida por 14 libras (algo em torno de 56 reais).

À EXAME.com, o museu cedeu 10 fotos que fazem parte da obra. Veja.