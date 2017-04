Warren Buffett perde US$23 mi após caso de passageiro arrastado

São Paulo — Certamente, Warren Buffett foi uma das pessoas mais prejudicadas pela expulsão de um passageiro de um voo da United Airlines. Dono de mais de 9% das ações da companhia, Buffett perdeu cerca de 23 milhões de dólares na última terça-feira, depois que os papéis da companhia aérea despencaram com a repercussão de um vídeo no qual um homem de 69 anos aparece sendo arrastado pelos corredores de um avião.

O caso aconteceu no último domingo, mas o efeito sobre as ações da United só foram sentidos ontem. Com a enxurrada de críticas sobre a postura da empresa dentro e fora das redes sociais, os papéis da United caíram até 4% durante o dia.

Já durante a tarde, o CEO da empresa, Oscar Muñoz emitiu um comunicado no qual pede desculpas e diz que o episódio servirá para a revisão dos procedimentos adotados pela empresa. “Ninguém deve ser maltratado desta forma”, disse ele. “Isso nunca acontecerá novamente.”

Na manhã desta terça-feira, as ações da United ensaiavam uma leve recuperação de 0,5%, negociadas a pouco mais de 71 dólares cada uma.

O caso

A United Airlines teria pedido quatro voluntários para desistir de um voo lotado que faria o trajeto Chicago – Louisville. Como ninguém se prontificou, os funcionários da empresa teriam escolhido de forma aleatória quem deixaria o avião, entre eles, o senhor que aparece nas imagens.

De acordo com o The Courier-Journal, ele seria David Hao, um médico que teria se recusado a sair do voo por ter compromissos com pacientes no dia seguinte. Segundo relata o Business Insider, ele chegou a sofrer ferimentos no rosto e foi encaminhado a um hospital.

Veja o vídeo: