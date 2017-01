Wall Street tem leve queda após medidas comerciais de Trump

Wall Street terminou em leve queda, nesta segunda-feira (23), depois do anúncio das primeiras decisões sobre comércio internacional feito pelo presidente Donald Trump.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,14%, situando-se nos 19.799,85 pontos, o Nasdaq recuou 0,04%, e o S&P 500 caiu 0,27%, nas 2.265,20 unidades.

Em ordem executiva assinada hoje, Trump retirou os Estados Unidos da Parceria Transpacífico (TPP), acordo que une os EUA a outras 11 economias da região Ásia-Pacífico.

Logo após a vitória de Trump em novembro passado, Wall Street reagiu com recordes sucessivos no pregão, entusiasmada com os planos para cortar impostos e para estimular obras de infraestrutura no país.

Agora, os mercados temem que a postura protecionista de Trump em defesa do mercado de trabalho americano deflagre uma guerra comercial.