Wall Street tem leve baixa com dados de emprego, Fed e Síria

Nova York – Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em leve queda nesta sexta-feira, depois de um sessão volátil, com os investidores avaliando dados mais fracos que o esperado do mercado de trabalho norte-americano, o ataque dos EUA contra a Síria e declarações sobre os planos do Federal Reserve para reduzir seu balanço patrimonial.

Os investidores tentaram descobrir como os desenrolar dessas questões afetará a capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de prosseguir com sua agenda pró-negócios.

O índice Dow Jones caiu 0,03 por cento, a 20.656 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,08 por cento, a 2.355 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,02 por cento, a 5.877 pontos.

O mercado subiu acentuadamente após as eleições presidenciais de 8 de novembro com a vitória de Trump, que prometeu reduzir impostos, cortar despesas e regulamentações, mas os investidores estão se questionando cada vez mais se as propostas vão se materializar.

“Você teve tantas coisas confusas acontecendo hoje. O número do emprego foi certamente surpreendente. O ataque aéreo dos EUA foi surpreendente. As pessoas estavam tentando descobrir o que isso significava”, disse Rick Meckler, presidente da empresa de investimentos LibertyView Capital Management em Jersey City, Nova Jersey.

Os empregadores dos EUA criaram 98 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em março, bem menos do que os 180 mil postos projetados em pesquisa da Reuters, com o mau tempo prejudicando a contratação no setor de construção.

No entanto, houve aumento dos salários e o desemprego caiu.

O presidente do Fed de Nova York, William Dudley, deu alguns detalhes nesta sexta-feira de como o Fed está desenvolvendo seu plano para deixar de substituir os títulos que expiram em seu portfólio, como fará isso e até que ponto vai reduzir seu balanço.

Os EUA atacaram uma base aérea na Síria de onde autoridades norte-americanas afirmam foi lançado um ataque com armas químicas nesta semana.