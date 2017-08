Wall Street tem leve alta após discurso de Yellen

Nova York – Os índices acionários dos Estados Unidos tiveram leves altas nesta sexta-feira, impulsionados pelas ações que pagam elevados dividendos, depois que a chair do Federal Reserve, Janet Yellen, manteve silêncio sobre a política monetária dos EUA em um discurso muito aguardado.

O índice Dow Jones subiu 0,14 por cento, a 21.813 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,17 por cento, a 2.443 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,09 por cento, a 6.265 pontos.

Na semana, o Dow Jones subiu 0,65 por cento, o S&P 500 ganhou 0,72 por cento e o Nasdaq avançou 0,79 por cento. Os ganhos semanais interromperam duas semanas de quedas para o Dow Jones e para o S&P 500 e perdas de quatro semanas para o Nasdaq.

Os setores sensíveis à taxa de juros, como o de telecomunicações, com alta de 0,8 por cento, e o de serviço de utilidades públicas, com aumento de 0,3 por cento, avançaram conforme o discurso de Yellen não apontou um caminho para alta da taxa de juros para o banco central dos EUA, o que fez os rendimentos dos Treasuries recuarem.

O discurso de Yellen na reunião anual dos banqueiros centrais em Jackson Hole, Wyoming, teve como foco a estabilidade financeira, sem dar pistas sobre a política monetária, deixando a perspectiva de mais altas de juros no ar.

Ela disse que as reformas implementadas após a crise financeira de 2007-2009 fortaleceram o sistema financeiro, sem prejudicar o crescimento econômico.

Enquanto isso, um discurso do chefe do Banco Central Europeu, Mario Draghi, deu pouca orientação sobre diminuir as participações do BCE em títulos do banco e pontuou o protecionismo sobre a globalização.

“Com Draghi e Yellen o grande medo dos investidores era com uma posição mais ‘hawkish’ na política monetária”, disse Jeffrey Cleveland, economista-chefe da Payden & Rygel em Los Angeles. “Os medos foram exagerados. Não houve essa surpresa ‘hawkish’.”