Wall Street sobe com alta do setor bancário e de tecnologia

Nova York – As bolsas de valores dos Estados Unidos se recuperaram nesta segunda-feira depois que o índice S&P 500 encerrou a sessão anterior com a maior queda em dois meses, em uma alta disseminada e liderada por ações do setor bancário e de tecnologia.

O índice Dow Jones subiu 0,9 por cento, a 20.637 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,86 por cento, a 2.349 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,89 por cento, a 5.857 pontos.

O foco do mercado mudou da tensão geopolítica para a temporada de balanços trimestrais, com várias empresas integrantes do Dow Jones, incluindo Goldman Sachs, General Electric e Johnson & Johnson, programadas para divulgar os resultados nesta semana.

O volume de negociação foi o mais baixo para uma sessão até agora este ano.

Peter Tuz, presidente da Chase Investment Counsel em Charlottesville, Virgínia, disse que os fortes resultados trimestrias do setor bancário divulgados na semana passada mantiveram as ações dos bancos entre as preferidas dos investidores.

Ele comentou ainda que há suporte para as ações diante das expectativas de que os resultados globais de empresas integrantes do S&P 500 serão “bastante robustos”.

O setor de tecnologia do S&P 500 fechou em alta pela primeira vez em 11 sessões. O setor financeiro subiu pela segunda vez no mesmo período.

Estima-se que o lucro das empresas do S&P 500 tenha aumentado 10,4 por cento no último trimestre, o primeiro crescimento percentual de dois dígitos desde o terceiro trimestre de 2014, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.