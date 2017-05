Wall Street se recupera após maior queda em vários meses

Wall Street se recuperou nesta quinta-feira da sua maior queda em mais de oito meses com a ajuda de uma mudança para afrouxar os regulamentos da internet e fortes dados econômicos.

O índice Dow Jones subiu 0,27 por cento, a 20.663 pontos. O S&P 500 avançou 0,37 por cento, a 2.365 pontos. O Nasdaq ganhou 0,73 por cento, a 6.055 pontos.

Os investidores observam de perto os movimentos em Washington após relatos de que o presidente dos EUA tentou interferir em uma investigação sobre os laços do antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, com a Rússia.

“Pode ter aliviado um pouco do nervosismo. Ontem, os investidores estavam realmente preocupados”, disse Janna Sampson, co-chefe de investimentos da OakBrook Investments.

Os investidores provavelmente ficaram aliviados, disse ela, pela nomeação de ontem à noite do ex-chefe do FBI, Robert Mueller, para investigar a suposta interferência russa nas eleições e possível conluio entre a campanha de Trump e Moscou.

Os investidores estão monitorando eventos que podem ajudar ou prejudicar a capacidade do Trump de implementar propostas como reforma tributária e desregulamentação. Parte do rali pós-eleitoral do mercado de ações tem sido graças a essas propostas.

O setor de serviços de telecomunicações foi o maior ganhador do S&P com alta de 1,2 por cento. Os reguladores de telecomunicações dos EUA levarão adiante um plano republicano para reverter uma ordem de 2015 de neutralidade da rede.

O setor de tecnologia do S&P 500, um dos mais atingidos na véspera, subiu 0,6 por cento.