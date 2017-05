Wall Street recua com preocupação com resultado de varejistas

As ações norte-americanas recuaram nesta quinta-feira, depois que Macy’s e Kohl’s registraram vendas piores do que as esperadas, provocando um movimento de venda de ações de lojas de departamento e despertando receios de que os consumidores não estão gastando o suficiente para impulsionar um forte crescimento econômico.

O índice Dow Jones caiu 0,11 por cento, a 20.919 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,22 por cento, a 2.394 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,22 por cento, a 6.115 pontos.

O sombrio desempenho trimestral da Macy’s fez com que as ações da empresa caíssem 17 por cento, levando o índice de consumo discricionário a um recuo de 0,59 por cento.

A ação da Kohl’s caiu 7,86 por cento depois de ter registrado queda nas vendas trimestrais, enquanto as ações da Nordstrom e J.C. Penney Co Inc caíram mais de 7 por cento.

Os fracos resultados corporativos deixaram os investidores olhando para os dados de vendas no varejo de abril, que serão divulgados na sexta-feira, como um sinal se os consumidores estão simplesmente mudando seus hábitos de consumo longe de lojas de departamento ou não estão gastando.

“É um teste sobre a saúde do consumidor”, disse Phil Blancato, diretor-executivo da Ladenburg Thalmann Asset Management.

Oito dos 11 principais setores de S&P recuaram. O índice do setor financeiro caiu 0,53 por cento, pressionado para baixo por uma perda de 1,79 por cento na ação do Wells Fargo.