Wall Street recua após fraco resultado do PIB dos EUA

Nova York – As ações dos Estados Unidos recuaram pela segunda sessão consecutiva nesta sexta-feira, com resultados corporativos fracos e dados do desempenho do Produto Interno Bruto ofuscando o entusiasmo recente dos investidores com as ações políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice Dow Jones caiu 0,04 por cento, a 20.093 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,09 por cento, a 2.294 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,1 por cento, a 5.660 pontos.

Na semana, o Dow subiu 1,3 por cento, o S&P 500 ganhou 1 por cento e o Nasdaq avançou 1,9 por cento.

O crescimento econômico dos EUA desacelerou mais do que o esperado no quarto trimestre, com o PIB avançando a uma taxa anual de 1,9 por cento, ante expectativa de economistas de avanço de 2,2 por cento e do crescimento de 3,5 por cento registrado no terceiro trimestre.

As ações da Chevron recuaram 2,4 por cento, para 113,79 dólares, depois que o lucro trimestral veio abaixo das expectativas dos analistas. A ação da empresa foi a que mais pressionou os índices S&P 500 e Dow Jones.

O índice de energia do S&P caiu 0,9 por cento e teve o pior desempenho entre os 11 principais setores do S&P.

A Starbucks conteve os ganhos da Nasdaq. Suas ações caíram 4,0 por cento para 56,12 dólares, depois que o maior rede de cafés do mundo cortou sua previsão de receita para o ano inteiro.

Mesmo com alguns resultados corporativos decepcionantes, os lucros empresariais do quarto trimestre devem mostrar crescimento de 6,8 por cento, o que significaria o maior aumento em dois anos e o segundo trimestre consecutivo de avanço, de acordo com dados da Thomson Reuters.