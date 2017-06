Wall Street recua antes do depoimento do ex-diretor do FBI

Nova York – Os principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram a terça-feira próximos das mínimas da sessão, enquanto investidores se afastaram de ativos considerados de risco antes da divulgação de importantes notícias políticas e econômicas esperadas para quinta-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,23 por cento, a 21.136 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,28 por cento, a 2.429 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,33 por cento, a 6.275 pontos.

As eleições gerais no Reino Unido enquanto o país mapeia sua saída da União Europeia, a reunião de política monetária do Banco Central Europeu e o depoimento do ex-diretor do FBI, James Comey, em um painel do Senado podem afetar a confiança dos investidores.

Comey estava investigando se a campanha presidencial de Donald Trump e a Rússia se uniram para influenciar as eleições dos EUA de 2016, quando foi demitido em maio por Trump. O depoimento poderia afetar ainda mais o andamento da agenda do presidente dos Estados Unidos, que planeja diminuir a regulamentação e revisar a legislação tributária do país.

Os investidores também aguardam a reunião do Banco Central Europeu, na qual os formuladores políticos devem ter uma visão mais positiva da economia, de acordo com fontes.

“Temos muitas coisas na quinta-feira. Se você está procurando dias em que podemos ver uma volatilidade há muito aguardada, eu diria que provavelmente será quinta e sexta-feira”, disse Anthony Conroy, presidente da corretora Abel Noser, em Nova York.

A Amazon, que caiu 0,8 por cento, exerceu a maior pressão de baixa sobre o S&P. A ação do Walmart recuou 1,7 por cento, para 78,93 dólares, depois que a Amazon disse que ofereceria seu serviço de assinatura Prime com desconto para clientes dos EUA que tem ajuda governamental, visando uma base de clientes importantes do Walmart.