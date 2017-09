Wall Street fecha sem direção clara

Wall Street fechou com os principais índices em direções opostas nesta sexta-feira. O mercado está apreensivo com a chegada do furacão Irma aos Estados Unidos neste fim de semana.

O índice industrial Dow Jones avançou apenas 0,06%, a 21.797,79 unidades, o tecnológico Nasdaq caiu 0,59%, a 6.360,19, e o S&P 500 teve queda de 0,15%, a 2.461,43 unidades.

No acumulado da semana, o Dow caiu 0,86%, o Nasdaq, 1,17%, e o S%P 500, 0,61%.

As estradas do estado da Flórida estavam cheias de veículos de famílias fugindo do furacão Irma, que provocou mortes e destruição em sua passagem pelo Caribe.

“Com o Irma ameaçando destruir a Flórida, há muita incerteza a curto prazo”, disse Jack Ablin, chefe de investimentos do BMO Private Bank.

Fenômenos como Irma e a tempestade Harvey, que castigou a costa sul dos Estados Unidos no fim do mês passado, têm consequências econômicas negativas de imediato, mas há uma recuperação econômica em seguida, quando começa a reconstrução.

Ablin advertiu, inclusive, que os fenômenos climáticos podem fazer o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) aumentar as taxas de juros na reunião deste mês.

O rendimento dos bônus do Tesouro mostraram uma melhora. Até as 20H20 GMT (17H20 em Brasília), o rendimento dos bônus a 10 anos subia a 2,057%, contra 2,039% de quinta-feira, e o do bônus a 30 anos era de 2,672%, ante 2,657% da sessão anterior.