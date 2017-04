Wall Street fecha em ligeira alta com ajuda do setor de energia

Nova York – Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam com ligeira alta após uma sessão volátil nesta segunda-feira, uma vez que ganhos nas ações de energia compensaram perdas nas ações financeiras antes de relatórios trimestrais de lucros corporativos que serão divulgados nesta semana.

O índice Dow Jones subiu 0,01 por cento, a 20.658 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,07 por cento a 2.357 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,05 por cento, a 5.880 pontos.

Tensões geopolíticas contribuíram para a volatilidade. O Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse no domingo que os ataques militares contra a Síria pelo suposto uso de armas químicas eram um alerta a outros países, incluindo à Coreia do Norte, de que uma resposta é provável se eles representarem perigo.

Com as negociações lentas no início de uma semana mais curta por conta do feriado, o volume foi o menor do ano até agora.

O índice de energia do S&P, com alta de 0,8 por cento, foi o setor de melhor desempenho no dia do S&P 500, acompanhando os ganhos nos preços do petróleo.

Investidores se prepararam para o início dos relatórios trimestrais de lucro, com estimativas de que o lucro de companhias do S&P 500 subiu 10,1 por cento nos três primeiros meses do ano.