Wall Street fecha em leve alta com atenção na EUA-China

Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam em leve alta nesta quinta-feira, mas longe das máximas da sessão, com investidores nervosos sobre uma reunião entre o presidente norte-americano, Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping.

O índice Dow Jones subiu 0,07 por cento, a 20.663 ponto, enquanto o S&P 500 ganhou 0,19 por cento, a 2.357 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,25 por cento, a 5.879 pontos.

Os líderes das duas maiores economias do mundo devem se encontrar em Palm Beach, na Flórida, nesta quinta-feira, dando início a uma reunião de cúpula que vai terminar com um almoço de trabalho na sexta-feira.

Os investidores estão ansiosos por notícias sobre a relação comercial entre a China e os Estados Unidos e sobre as discussões envolvendo o controle do programa de armas da Coreia do Norte, segundo participantes do mercado.

“As pessoas estão preocupadas porque isso pode degringolarporque o presidente chinês é um político experiente com muita experiência nesse tipo de coisa e você tem um político (norte-americano) novato no cenário mundial”, disse presidente da Empire Executions Inc em Nova York, Peter Costa.

“A reunião vai definir o tom do que vem pela frente e você não quer que o tom seja negativo”, disse Costa.

As ações reduziram os ganhos no fim da tarde depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, fez comentários sobre a reunião.

Tillerson disse que os Estados Unidos “buscarão o engajamento econômico com a China que priorize o bem-estar econômico do povo americano” e que o país não afastaria de uma discussão franca.

Quatro dos 11 principais setores do S&P recuaram. O índice de energia subiu 0,8 por cento com os preços do petróleo subindo para perto da máxima de um mês.

A ação da Comcast Corp teve a maior alta no S&P com um ganho de 2,1 por cento, para 38,13 dólares, depois de anunciar o início de serviço sem fio.