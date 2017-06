Wall Street avança com sinais de aceleração da economia

As bolsas dos Estados Unidos avançaram nesta quinta-feira, com cada um dos principais índices atingindo recordes de alta, depois que indicadores econômicos sugeriram que a economia norte-americana está aumentando de velocidade.

O índice Dow Jones subiu 0,65 por cento, a 21.144 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,76 por cento, a 2.430 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,78 por cento, a 6.246 pontos

O relatório de emprego do setor privado da ADP mostrou que 253 mil postos de trabalho foram criados em maio, bem acima das 185 mil vagas estimadas por economistas entrevistados pela Reuters.

O indicador pode sinalizar um número forte do relatório de emprego que será divulgado na sexta-feira e inclui a contratação em setores públicos e privados, o que pavimentaria as expectativas de um aumento de taxa de juros pelo Federal Reserve em duas semanas.

“Mais do que tudo é o dado do mercado de trabalho que está guiando (os investidores). E foi um aumento acima das expectativas”, diz Paul Springmeyer, diretor-gerente de investimentos da Private Client Reserve no US Bank em Minneapolis, Minnesota.

Além dos dados da ADP, um relatório mostrou que a atividade industrial subiu em maio após dois meses consecutivos de desaceleração.

Os ganhos foram generalizados, com cada um dos 11 principais setores do S&P no terreno positivo, liderados por avanços em setores de materiais, alta de 1,09 por cento, e de saúde, avanço de 1,1 por cento.