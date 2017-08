Wall Street avança com otimismo sobre reforma tributária

As ações dos Estados Unidos encerraram a terça-feira em alta, com cada um dos três principais índices registrando os seus melhores ganhos percentuais diários em mais de uma semana, já que os comentários de parlamentares sobre a reforma tributária e o teto da dívida aumentaram o otimismo dos investidores.

O índice Dow Jones subiu 0,9 por cento, a 21.899 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,99 por cento, a 2.452 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,36 por cento, a 6.297 pontos.

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Paul Ryan, disse para a CNN que a reforma tributária seria mais fácil de passar do que a revisão do sistema de saúde porque os republicanos conseguiram um consenso.

Separadamente, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse na segunda-feira que havia “zero chance” de que os Estados Unidos não aumentem o teto da dívida em setembro, dissipando as preocupações de que os Estados Unidos estão prestes a não cumprir o pagamento da sua dívida, de acordo com relatos da mídia.

“Definitivamente parte do movimento de hoje é de rumores de potencial de reforma tributária ou da repatriação de impostos”, disse o diretor de investimentos da U.S. Bank Wealth Management em Minneapolis, Eric Freedman.

Os investidores também estão procurando indicações sobre a política monetária dos Estados Unidos pela chair do Federal Reserve, Janet Yellen, na sexta-feira quando acontece a reunião anual dos banqueiros centrais em Jackson Hole, Wyoming, embora os analistas não esperem que ela dê uma nova orientação.

Os ganhos foram generalizados, com quase todos os 11 maiores setores do S&P avançando. O setor de tecnologia liderou a alta, com avanço de 1,5 por cento, registrando o primeiro ganho em quatro sessões.