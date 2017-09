Wall Street avança após dado de mercado de trabalho

Nova York – Wall Street teve um ganho modesto nesta sexta-feira, uma vez que um morno relatório de emprego nos Estados Unidos manteve as expectativas tímidas para outro aumento de taxa de juros neste ano, e com os investidores iniciando um mês tipicamente severo para o mercado acionário num tom positivo.

O índice Dow Jones subiu 0,18 por cento, a 21.987 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,20 por cento, a 2.476 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,10 por cento, a 6.435 pontos.

O crescimento do emprego nos EUA desacelerou mais do que o esperado em agosto, após dois meses consecutivos de fortes aumentos. O Departamento de Trabalho informou nesta sexta-feira que a criação de vagas fora do setor agrícola aumentou 156 mil no mês passado, enquanto os economistas previam um aumento de 180 mil.

“Os últimos dados econômicos que foram divulgados hoje … não forneceram informações ao Fed que eles precisam aumentar as taxas de juros”, disse Chuck Carlson, diretor executivo da Horizon Investment Services em Hammond, Indiana.

Os papéis de energia e materiais lideraram entre os principais setores enquanto o de serviços de utilidade pública teve a maior queda.

O S&P 500 estava perto de máximas históricas, conforme os principais índices de ações marcaram ganhos pela segunda semana consecutiva. O Nasdaq registrou um recorde de fechamento após marcar a melhor semana do ano.

As ações das principais montadoras subiram depois que as empresas apresentaram vendas de agosto melhores do que o esperado e divulgaram perspectivas otimistas, já que os residentes da área de Houston devem substituir carros e caminhões após o furacão Harvey. A ação da General Motors subiu 2,2 por cento e a da Ford Motor ganhou 2,9 por cento.