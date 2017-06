Wall Street atinge patamar recorde com setor de tecnologia

Nova York – As ações dos Estados Unidos avançaram nesta segunda-feira, com o S&P 500 e o índice Dow Jones atingindo patamares recordes favorecidos novamente por setores que apresentam crescimento, como o de tecnologia, conforme os investidores pareciam recuperar a confiança na economia dos Estados Unidos depois de comentários animadores de integrantes do Federal Reserve, banco central norte-americano.

O índice Dow Jones subiu 0,68 por cento, a 21.528 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,83 por cento, a 2.453 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,42 por cento, a 6.239 pontos

O índice de biotecnologia da Nasdaq aumentou 2,5 por cento, maior ganho de um dia desde fevereiro, enquanto o índice de saúde do S&P encerrou com um recorde de alta.

O anúncio da Amazon.com de sexta-feira de que compraria a Whole Foods e um tom otimista dos integrantes Fed pareciam reanimar os investidores após o banco central norte-americano elevar os juros na semana passada, de acordo com J. Bryant Evans, gerente de portfólio da Cozad Asset Management, em Champaign, Illinois.

“Parece uma aposta de que as taxas de juros, como o rendimento dos títulos de 10 anos, estão no fundo do poço”, disse Evans. “É uma retomada da ideia de que a economia está em boa forma.”

Ele acrescentou que um “impulso em fusões e aquisições tende a impulsionar o mercado” e que o acordo de 13,7 bilhões de dólares da Amazon/Whole Food era um “sinal tangível de que o ambiente de fusões e aquisições é bastante bom agora”.

O setor financeiro do S&P também registrou um dos ganhos mais fortes, com aumento de 0,98 por cento, depois que o presidente do Fed de Nova York, William Dudley, disse que a inflação dos EUA era um pouco baixa, mas deveria aumentar junto com os salários, conforme o mercado de trabalho continuava a melhorar, permitindo ao Fed seguir apertando a política monetária gradualmente.

O comentário do Fed na semana passada surpreendeu os investidores que esperavam mais cautela após alguns dados econômicos fracos dos EUA.