Wall St termina em alta com menor temor sobre a Coreia do Norte

Os principais índices de ações dos Estados Unidos encerraram esta terça-feira em alta após se recuperar de perdas iniciais desencadeadas por receios de aumentos de hostilidades na península coreana.

O Dow Jones subiu 0,26 por cento, a 21.865 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,08 por cento, a 2.446 pontos. O Nasdaq avançou 0,30 por cento, a 6.302 pontos.

O S&P 500 chegou a cair 0,66 por cento após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que todas as opções estão na mesa para que os Estados Unidos respondam à Coreia do Norte, que disparou um míssil sobre uma ilha japonesa.

“Quando o presidente diz que ‘todas as opções estão na mesa’, a melhor estratégia para investidores às vezes é não fazer nada”, disse Brian Jacobsen, estrategista-sênior de investimentos da Wells Fargo Funds.

Analistas de mercado ficaram aliviados com o fato de que a tensão não aumentou ainda mais, com o foco de Trump na devastação causada pela tempestade tropical Harvey, o furacão mais poderoso a atingir o Texas em 50 anos.

As ações de seguradoras caíram diante da incerteza com as responsabilidades ligadas à tempestade. Om índice de ações da indústria caiu 0,5 por cento, para o piso em dois meses.

Os ganhos do Nasdaq foram liderados pelos principais nomes, com a Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook e Amazon, as maiores empresas americanas em valor de mercado, avançando.

A Best Buy caiu 12 por cento, após a varejista líder de eletrônicos dos EUA alertar que seu forte desempenho de vendas trimestrais não deve ser visto como novo normal.