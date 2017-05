Wall St tem alta após plano orçamentário de Trump

Wall Street encerrou a sessão desta terça-feira em alta depois do lançamento do plano orçamentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas os ganhos foram modestos com a queda das ações de consumo em meio à fraqueza nas empresas de autopeças.

O índice Dow Jones subiu 0,21 por cento, a 20.938 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,18 por cento, a 2.398 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,08 por cento, a 6.139 pontos.

Embora os dados econômicos divulgados nesta terça-feira tenham sido fracos, os investidores ficaram aliviados com o primeiro plano orçamentário de Trump, mesmo esperando que a proposta não seja aprovado no Congresso.

“Não houve grandes surpresas. O mercado está satisfeito com isso”, disse Wade Balliet, estrategista-chefe de investimentos do Bank of the West.

O orçamento de Trump determina um aumento das despesas em infraestrutura e militares, juntamente com uma série de cortes politicamente sensíveis, em áreas como programas de saúde e assistência alimentar, com o objetivo de cortar os gastos do governo em 3,6 trilhões de dólares e equilibrar o orçamento na próxima década.

O S&P 500 encerrou abaixo da máxima da sessão. O índice chegou a tocar os 2.400 pontos algumas vezes pela primeira vez desde a queda dos mercados na quarta-feira passada diante de preocupações sobre o futuro da Presidência de Trump.

Dez dos 11 principais setores do S&P 500 terminaram em alta nesta terça-feira. O setor financeiro subiu 0,8 por cento, ajudado por um ganho de 1,2 por cento no subsector de banco.

O setor de consumidor discricionário registrou a maior queda, com um recuo de 0,4 por cento.

O maior recuo no setor de consumo foi registrado pela Autozone Inc, cuja queda foi de 11,8 por cento, para 581,4 dólares. Os resultados trimestrais da empresa de autopeças foram piores do que as expectativas.

A ação da Advance Auto Parts caiu 4,6 por cento, enquanto a O’Reilly Automotive recuou 3,3 por cento e a Genuine Parts perdeu quase 2 por cento.