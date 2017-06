Wall St sobe após alívio com depoimento de ex-diretor do FBI

Nova York – Os principais índices de ações dos Estados Unidos subiram nesta quarta-feira apesar de um acentuado declínio de quase 2 por cento nas ações de energia após um depoimento escrito do ex-diretor do FBI, James Comey, que não continha grandes revelações quanto à investigação sobre influência russa nas eleições presidenciais do ano passado.

O Dow Jones subiu 0,18 por cento, a 21.173 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,16 por cento, a 2.433 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,36 por cento, a 6.297 pontos.

Comey, que foi demitido por Trump no mês passado, escreveu que o presidente dos EUA pediu que ele arquivasse uma investigação sobre o ex-conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn.

Mas os detalhes do depoimento de Comey, que deverá ser entregue na quinta-feira para o Comitê do Senado, aparentavam ter sido precificados no mercado de ações.

Investidores estavam preocupados que qualquer revelação adicional poderia enfraquecer o momento para a agenda de menores impostos e regulações promovida por Trump.

Apostas de que Trump pode implementar sua agenda são parcialmente responsáveis por um rali que levou os índices de ações a máximas recordes.

“Eles estavam esperando que não teria nada lá que seria mais inflamatório”, disse Peter Costa, presidente da trading Empire Executions.

“O depoimento não foi desastroso como poderia ter sido”, disse ele, acrescentando que o mercado estava aliviado que não havia surgido nenhum detalhe danoso e que o depoimento “muito provavelmente não se tornaria nenhum grande fiasco, outra coisa que o presidente tem que lidar.”

No setor de energia, a queda foi estimulada pela queda de 5 por cento nos futuros de petróleo nos EUA após um inesperado aumento nos estoques do país. O petróleo tipo Brent caiu quase 4 por cento.