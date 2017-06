Wall St recua com ações da Apple arrastando setor de tecnologia

Nova York – As ações da Apple voltaram a recuar nesta segunda-feira, depois da queda registrada na semana passada, e lideraram as perdas do mercado acionário dos Estados Unidos, com o setor de tecnologia, que exibe a melhor performance setorial neste ano, sucumbido ao peso dos papéis da Apple.

O índice Dow Jones caiu 0,17 por cento, a 21.235 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,10 por cento, a 2.429 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,52 por cento, a 6.175 pontos

A Mizuho Securities reduziu o rating da Apple de “compra” para “neutro” nesta segunda-feira, dizendo que a ação teve uma boa perfomance neste ano e que o “próximo ciclo de produtos (da empresa) é totalmente capturado nos níveis atuais (de preços)”.

As ações da Apple recuaram 2,4 por cento na segunda-feira, mas acumulam ganho de 26 por cento em 2017.

O setor de tecnologia do S&P caiu 0,8 por cento depois de recuar 2,7 por cento sexta-feira, a maior queda no acumulado de dois dias em quase um ano.

O Nasdaq Composite, composto por ações de tecnologia, apresentou desempenho inferior ao do S&P 500, pois a queda no setor provocou busca por ganhos em outros lugares.

As ações de energia, setor de pior desempenho até o agora neste ano, estavam entre as que tentavam interromper o desempenho ruim no S&P 500.

Apesar da liderança das ações tecnológicas, Brian Jacobsen, estrategista-chefe de portfólio da Wells Fargo Funds Management em Menomonee Falls, Wisconsin, disse que não está muito preocupado com o fato de que essa perda poder se tornar mais ampla no mercado.

“Nós nem estamos em território de correção para as ações da Nasdaq ou de grandes empresas tecnologias. Se os dados econômicos fossem piores do que esperado, aí ficaria preocupado”, disse ele.