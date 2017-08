Wall St recua com foco em encontro sobre política monetária

Os índices acionários dos Estados Unidos recuaram nesta quinta-feira, uma vez que a incerteza política em Washington manteve os investidores cautelosos antes de comentários sobre a política monetária de banqueiros centrais que estão reunidos para o encontro anual em Jackson Hole, Wyoming.

O índice Dow Jones caiu 0,13 por cento, a 21.783 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,21 por cento, a 2.438 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,11 por cento, a 6.271 pontos.

Os discursos da chair do Federal Reserve, Janet Yellen, e do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, na sexta-feira, serão examinados pelos investidores em busca de pistas sobre o caminho da política monetária, mas nenhum deles deve dar nova orientação.

O presidente Donald Trump entrou em um novo combate com outros políticos republicanos, cujo apoio Trump precisa para avançar em sua agenda política, dizendo que os líderes do Congresso poderiam ter evitado uma “confusão” ao aumentar o limite da dívida dos EUA se eles tivessem seguido os seus conselhos.

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Paul Ryan, disse mais tarde que o Congresso aprovará a legislação para aumentar o teto da dívida federal e que os legisladores têm uma série de opções para evitar o calote.

“Há questões que se apresentam em Washington nesses dias e, até certo ponto, afetam o mercado – o presidente pode ter sucesso com a agenda geral de Washington, seja com o teto da dívida ou a reforma tributária – até agora parece que não vai ser simples”, disse Phil Blancato, CEO da Ladenberg Thalmann Asset Management em Nova York.

O índice de bens de consumo recuou 1,3 por cento e apresentou o pior desempenho entre os 11 maiores setores do S&P, com a queda de 9,5 por cento da J.M. Smucker, após a divulgação de resultados decepcionantes e redução na previsão de ganhos.