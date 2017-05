Wall St fecha sem direção única após demissão de chefe do FBI

Os índices acionários dos Estados Unidos fecharam mistos nesta quarta-feira, com investidores digerindo a demissão abrupta do chefe do FBI pelo presidente Donald Trump, bem como resultados corporativos da Walt Disney e Nvidia.

O Dow Jones caiu 0,16 por cento a 20.943 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,11 por cento a 2.399 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,14 por cento e fechou em nível recorde, a 6.129 pontos.

Trump disse que demitiu o diretor do FBI, James Comey, por causa da maneira com que ele tratou do escândalo envolvendo os emails da então candidata democrata à presidência, Hillary Clinton.

No entanto, Comey também estava liderando uma investigação sobre se a campanha presidencial de Trump em 2016 teve participação da Rússia.

Wall Street viu as tensões em Washington como mais uma distração das promessas de Trump de cortar impostos e aumentar os gastos em infraestrutura.

O mercado acionário subiu para máximas recordes sob Trump devido a expectativas de que ele iria estimular a economia e impulsionar os ganhos corporativos.

“Isso com certeza não está diminuindo esse ambiente contencioso”, disse Eric Wiegand, gerente sênior de portfólios da Private Client Reserve no U.S. Bank. “O ponto focal para investidores é a reforma tributária.”

Alimentando o recorde de alta da Nasdaq, as ações da fabricante de chips Nvidia subiram 17,83 por cento, após a empresa registrar um salto na receita trimestral maior do que o esperado. As ações da rival AMD subiram 5,99 por cento.

Disney caiu 2,15 por cento e exerceu a maior pressão de baixa do Dow Jones, após a empresa de mídia registrar receita trimestral inferior à esperada e declínio no número de assinantes da ESPN.

Com a temporada de resultados do 1º trimestre quase encerrada, investidores estavam aguardando os dados de vendas do varejo de abril, previstos para sexta-feira, para novas pistas sobre a saúde da economia.