Wall St fecha quase estável, avaliando impacto do furacão Harvey

Os índices S&P 500 e Dow Jones encerraram a segunda-feira quase estáveis, com as ações do setor de energia e dos bancos recuando conforme a tempestade tropical Harvey paralisou o centro de energia dos EUA no Texas, enquanto o setor de tecnologia e de cuidados de saúde deram um leve impulso ao Nasdaq.

O Dow Jones caiu 0,02 por cento, a 21.808 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,05 por cento, a 2.444 pontos. O Nasdaq avançou 0,28 por cento, a 6.283 pontos.

O Harvey, mais poderoso furacão a atingir o sul do Texas em mais de 50 anos, provocou mais chuvas em Houston nesta segunda-feira, e as inundações podem piorar conforme os engenheiros liberam água dos reservatórios transbordantes para evitar que aumentem de forma incontrolável.

Analistas de mercado disseram que, apesar do drama humano e da devastação na infraestrutura, o mercado poderia ter alívio no fato de que um grande esforço de reconstrução compensaria as conseqüências econômicas negativas provocadas pelas inundações.

Os preços do petróleo dos EUA recuaram 2,5 por cento, para 46,68 dólares o barril, diante de preocupações de que o fechamento de refinarias possa desencadear alta nos estoques de petróleo bruto. Os preços da gasolina, no entanto, aumentaram.

Os investidores buscaram ativos seguros, com o ouro, que subiu para a máxima em quase 10 meses.

Mas a busca por refúgios seguros foi acompanhada pela escolha de ações da Home Depot, que avançaram 1,2 por cento, e outras empresas provavelmente se beneficiarão dos esforços de reconstrução na região.

“A Home Depot certamente verá um benefício financeiro do furacão Harvey, assim como o fez do furacão Sandy em 2013”, disse Neil Saunders, diretor-gerente da GlobalData Retail.

O papel da Insurer Travelers registrou a maior queda no Dow Jones, com recuo de 2,6 por cento, enquanto a da ALLstate caiu 1,5 por cento, com investidores avaliando o provável impacto do Harvey no setor.

O setor financeiro do S&P 500 foi o que mais pressionou o índice, com queda de 0,5 por cento.