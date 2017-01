Wall St fecha em alta e ata do Fed confirma temores de inflação

As ações dos Estados Unidos subiram nesta quarta-feira mesmo após a ata do Fed da reunião de dezembro ter mostrado temores de que o crescimento econômico mais rápido sob o presidente eleito Donald Trump possa exigir aumentos mais rápidos da taxa de juros para evitar inflação.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,3 por cento, a 19.942 pontos. O S&P500 subiu 0,57 por cento, para 2.270 pontos e o Nasdaq avançou 0,88 por cento para 5.477 pontos.

As ações têm subido desde novembro por apostas de que Trump estimulará a economia com cortes de impostos e gastos com infraestrutura, além de reduzir a regulação no setor financeiro.

Mas investidores também se preocupam que as medidas de Trump podem agitar a inflação e pressionar o Fed a elevar as taxas de juros mais agressivamente do que o esperado.

“Claramente, alguns dos membros do comitê estão olhando para propostas de mudanças fiscais, seja em cortes de impostos ou gastos com infraestrutura”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Cornerstone Financial Partners.

“É a confirmação do que as pessoas já esperavam.”