Wall St fecha em alta com investidores esperando reunião do Fed

Os três principais índices de ações dos Estados Unidos avançaram nesta terça-feira, registrando recordes de fechamento, com as ações do setor financeiro fornecendo o maior impulso ao mercado, um dia antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, banco central norte-americano.

O indice Dow Jones subiu 0,18 por cento, a 22.370 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,11 por cento, a 2.506 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,1 por cento, a 6.461 pontos.

Espera-se que o banco central dos EUA anuncie quando vai começar a reduzir sua participação em títulos e, enquanto não se espera um aumento da taxa de juros em setembro, os investidores estudarão de perto as opiniões da chair do Fed, Janet Yellen, sobre a inflação em busca de indícios se o Fed vai aumentar a taxa de juros em dezembro.

“Parece que o mercado está segurando a respiração e aguardando o que o Fed tem a dizer sobre a economia e qualquer aumento futuro da taxa de juros”, disse Ryan Detrick, estrategista sênior de mercado da LPL Financial.

Seis dos 11 maiores setores do S&P fecharam em alta, com o ganho de 0,8 por cento do setor financeiro proporcionando o maior impulso. O setor avançou em sete das últimas oito sessões, registrando um aumento de 6 por cento nesse período.

Se o Fed reduzir seu balanço patrimonial, os investidores apostam que isso aumentaria os rendimentos dos Treasuries de longo prazo, o que poderia aumentar os lucros dos bancos, disse Detrick.

O maior ganho percentual veio do setor de serviços de telecomunicações, com ganho de 2,3 por cento, diante de especulações sobre fusões e aquisições.