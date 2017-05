Wall St avança com ataque hacker e preços do petróleo

Os índices S&P 500 e o Nasdaq fecharam em recorde de alta nesta segunda-feira, impulsionados pela demanda por ações do setor de tecnologia, após um ataque cibernético global, e pelo aumento dos preços do petróleo.

O índice Dow Jones subiu 0,41 por cento, a 20.981 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,48 por cento, a 2.402 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,46 por cento, a 6.149 pontos.

O petróleo avançou para o nível mais alto em mais de três semanas após a Arábia Saudita e a Rússia terem dito que os cortes de suprimentos devem durar até 2018, um passo para estender um acordo liderado pela Opep para sustentar os preços por mais tempo do que originalmente acordado.

A alta dos preços do petróleo e os dados sobre o setor habitacional impulsionaram otimismo com a economia, o que fez com que as ações do setor financeiro dessem a segunda maior contribuição para o S&P 500, atrás apenas do setor de tecnologia.

“Os mercados de petróleo estão agindo bem e isso está ajudando”, disse R.J. Grant, chefe de negociação da Keefe, Bruyette & Woods, em Nova York, que também citou a forte temporada de lucros corporativos.

As ações de empresas de segurança cibernética avançaram diante da expectativa de que vão se beneficiar de maiores gastos após o ataque global de hackers que começou a se espalhar em todo o mundo na sexta-feira.

As ações da Fireye subiram 7,5 por cento, e as da Symantec e da Palo Alto Networks ganharam cerca de 3 por cento. A alta de 2,3 por cento no papel Cisco foi motivada em parte pelo seu negócio de tecnologia de segurança.