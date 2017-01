Wall St abre 2017 com alta acentuada com destaque para tecnologia

As ações dos Estados Unidos subiram nesta terça-feira com o rali pós-eleição se estendendo no novo ano, ajudado por ganhos da Verizon e das empresas de tecnologia Alphabet e Facebook.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,6 por cento, a 19.881 pontos. O S&P 500 subiu 0,85 por cento, para 2.257 pontos e o Nasdaq avançou 0,85 por cento a 5.429 pontos.

As ações subiram nos dois últimos meses por expectativas de que Trump estimulará a economia com cortes de impostos e gastos com infraestrutura, além de reduzir a regulação no setor financeiros.

“O mercado está retomando de onde parou desde a eleição de Trump” disse Thomas Wilson, gerente sênior de investimentos da Brinker Capital.

“O que você está vendo é o mercado subindo em antecipação à expansão fiscal.”

No entanto, com o Dow Jones próximo da marca histórica de 20 mil pontos, alguns investidores alertaram que fortes ganhos adicionais seriam improváveis no curto prazo.

Eles querem ver evidências de que as promessas feitas por Trump durante a campanha serão aprovadas por legisladores republicanos preocupados com a ampliação do déficit no orçamento federal.