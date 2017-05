Vendas da Best Buy crescem inesperadamente e ações batem recorde

Chicago – A Best Buy, maior varejista de eletrônicos dos Estados Unidos, reportou aumento inesperado nas vendas comparáveis ​​no primeiro trimestre e disse que planeja economizar 600 milhões de dólares em custos até o fim do ano fiscal de 2021, fazendo suas ações atingirem máxima recorde nesta quinta-feira.

A Best Buy, como a cadeia de produtos domésticos Home Depot, se beneficiou da melhoria do mercado de trabalho que estimulou as famílias a gastarem mais.

Em março, a taxa de desemprego dos EUA caiu para a mínima em quase 10 anos.

O presidente-executivo, Hubert Joly, falando em teleconferência, disse que a Best Buy foi “muito mobilizada” para maximizar ganhos de uma concorrente que declarou falência durante o trimestre. Joly não citou o nome da concorrente.

A varejista de eletrônicos hhgregg entrou em falência em março, após lutar por anos com vendas em declínio.

As ações da Best Buy avançavam mais de 20 por cento na tarde desta quinta-feira.

A empresa teve alta de 1,6 em vendas no primeiro trimestre em lojas abertas há mais de um ano, contra expectativas de analistas de um declínio de 1,5 por cento, de acordo com a empresa de pesquisa Consensus Metrix.

Joly disse que o crescimento inesperado nas vendas foi impulsionado pela demanda por jogos e produtos móveis e pela chegada de cheques de reembolso de impostos federais atrasados.

A empresa disse que espera aumentar ainda mais esses ganhos, com vendas comparáveis ​​no segundo trimestre crescendo de 1,5 a 2,5 por cento.

O lucro líquido caiu para 188 milhões, ou 0,60 dólar por ação, no trimestre encerrado em 29 de abril, acima da previsão média de analistas de 0,40 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. A receita subiu 1 por cento, para 8,53 bilhões de dólares, superando a estimativa média de 8,28 bilhões.